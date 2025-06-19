В Северной Осетии хозяин мусорного полигона нанес ущерб почвам на сумму более 12 млрд рублей

Северная Осетия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Росприроднадзор потребовал возместить экологический ущерб, который региональный нанес почвам

18 июня пресс-служба Северо-Кавказского управления Росприроднадзора сообщила, что ведомство нашло экологическое нарушение в Северной Осетии. Региональный оператор по обращению с ТКО «Экологический Регион Алания» нанес ущерб почвам на сумму более 12 млрд рублей.

Компания организовала несанкционированную свалку на участке и складировала крупный мусор под открытым небом. В Росприроднадзоре заявили, что оператор не оборудовал площадку и не предусмотрел изоляцию — защиту от осадков и ветра.

Опасные вещества с горящего мусорного полигона в Новороссийске могли попасть в Черное море:

Как показала геодезическая съемка, объем размещенных отходов составил 1,6 млн кубометров. Это около 650 олимпийских бассейнов мусора.

Специалисты взяли пробы почвы и отходов и обнаружили превышение опасных веществ 4 и 5 классов.

«ООО «Экологический Регион Алания» — это региональный оператор, который должен бороться с несанкционированными свалками, а не создавать их. Компания, призванная наводить порядок в сфере обращения с отходами, сама стала главным загрязнителем», — отметили в ведомстве.

Росприроднадзор направил требование о добровольном возмещении ущерба. Если компания откажется платить, то дело передадут в суд.

Как писали Юга.ру, оператор свалки в Новороссийске за 2024 год заработал больше 145 млн рублей.

Мусор Происшествия Росприроднадзор Экология

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