В Северной Осетии хозяин мусорного полигона нанес ущерб почвам на сумму более 12 млрд рублей

Росприроднадзор потребовал возместить экологический ущерб, который региональный нанес почвам

18 июня пресс-служба Северо-Кавказского управления Росприроднадзора сообщила, что ведомство нашло экологическое нарушение в Северной Осетии. Региональный оператор по обращению с ТКО «Экологический Регион Алания» нанес ущерб почвам на сумму более 12 млрд рублей.



Компания организовала несанкционированную свалку на участке и складировала крупный мусор под открытым небом. В Росприроднадзоре заявили, что оператор не оборудовал площадку и не предусмотрел изоляцию — защиту от осадков и ветра.

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Как показала геодезическая съемка, объем размещенных отходов составил 1,6 млн кубометров. Это около 650 олимпийских бассейнов мусора. Специалисты взяли пробы почвы и отходов и обнаружили превышение опасных веществ 4 и 5 классов.



«ООО «Экологический Регион Алания» — это региональный оператор, который должен бороться с несанкционированными свалками, а не создавать их. Компания, призванная наводить порядок в сфере обращения с отходами, сама стала главным загрязнителем», — отметили в ведомстве.



Росприроднадзор направил требование о добровольном возмещении ущерба. Если компания откажется платить, то дело передадут в суд.