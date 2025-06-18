Вог и знакомства с артистами театра. Краснодарцев приглашают на мероприятие «Не говоря ни слова»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится культурное мероприятие с участием артистов Театра современного искусства (12+)

Театр современного искусства анонсировал на 21 июня культурное мероприятие «Не говоря ни слова». На встрече краснодарцы смогут поближе познакомиться с артистами труппы.

Также в программе:

  • сольные, дуэтные и групповые выступления;
  • танцевальные выступления в стилях контемпорари, вог, хип-хоп и других;
  • интервью с артистам об их пути в профессии, вдохновении, страхах и источниках силы.

Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума»:

«Приходите увидеть, услышать и почувствовать тех, кто каждый день говорит с нами языком танца», — отметили организаторы в анонсе.

Мероприятие пройдет 21 июня в 17:00 по улице Стасова, 175. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 19 июня в Краснодаре покажут танцевальный спектакль о родственных связях, любви и силе принятия.

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Вог и знакомства с артистами театра. Краснодарцев приглашают на мероприятие «Не говоря ни слова»
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