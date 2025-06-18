Вог и знакомства с артистами театра. Краснодарцев приглашают на мероприятие «Не говоря ни слова»
В Краснодаре состоится культурное мероприятие с участием артистов Театра современного искусства (12+)
Театр современного искусства анонсировал на 21 июня культурное мероприятие «Не говоря ни слова». На встрече краснодарцы смогут поближе познакомиться с артистами труппы.
Также в программе:
- сольные, дуэтные и групповые выступления;
- танцевальные выступления в стилях контемпорари, вог, хип-хоп и других;
- интервью с артистам об их пути в профессии, вдохновении, страхах и источниках силы.
Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума»:
«Приходите увидеть, услышать и почувствовать тех, кто каждый день говорит с нами языком танца», — отметили организаторы в анонсе.
Мероприятие пройдет 21 июня в 17:00 по улице Стасова, 175. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 19 июня в Краснодаре покажут танцевальный спектакль о родственных связях, любви и силе принятия.