Вог и знакомства с артистами театра. Краснодарцев приглашают на мероприятие «Не говоря ни слова»

Театр современного искусства анонсировал на 21 июня культурное мероприятие «Не говоря ни слова». На встрече краснодарцы смогут поближе познакомиться с артистами труппы.

«Приходите увидеть, услышать и почувствовать тех, кто каждый день говорит с нами языком танца», — отметили организаторы в анонсе.

Мероприятие пройдет 21 июня в 17:00 по улице Стасова, 175. Вход свободный.