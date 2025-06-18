«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 лучших полугодовых вкладов

«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга шестимесячных вкладов со ставкой от 19% годовых включительно

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения 30 крупнейших банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге (на 1 мая 2025 года) с минимальной суммой для открытия от 1 тыс. до 100 тыс. рублей включительно.



При составлении рейтинга аналитики портала оценивали:

процентную ставку;

возможность пополнения и частичного снятия;

порядок выплаты процентов;

условия досрочного расторжения.

Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 10 июня 2025 года.