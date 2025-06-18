«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 лучших полугодовых вкладов

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга шестимесячных вкладов со ставкой от 19% годовых включительно

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения 30 крупнейших банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге (на 1 мая 2025 года) с минимальной суммой для открытия от 1 тыс. до 100 тыс. рублей включительно.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали:

  • процентную ставку;
  • возможность пополнения и частичного снятия;
  • порядок выплаты процентов;
  • условия досрочного расторжения.

Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 10 июня 2025 года.

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Сейчас в Уралсибе доходность по линейке «Доход» в рублях варьируется от 13,13% до 19,3% годовых. Она зависит от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. 

Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до 19,3% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших займов на авто с пробегом.

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