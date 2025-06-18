РЖД поделились расписанием новогодних поездов в Сочи
В РЖД рассказали, какие поезда будут курсировать в Сочи в Новый год
Пресс-служба РЖД опубликовала расписание турпоездов, которые будут курсировать в период новогодних праздников в Сочи и горные курорты. В компании подтвердили выход на маршруты составов «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь».
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Поезд «Новогодняя ночь» 31 декабря будет курсировать между Сочи и курортом «Роза Хутор». Состав оформлен в стилистике 1970-х годов и включает зону отдыха и вагон-ресторан.
«Лыжная стрела» отправится из Ростова-на-Дону в направлении «Розы Хутор» через Краснодар, Горячий Ключ и Туапсе. Рейсы запланированы с 27 по 30 декабря, а также с 1 по 7 января. В составе предусмотрены вагоны: плацкарт, купе, СВ, а также купе для пассажиров с инвалидностью. Все они оснащены кондиционерами, экологичными туалетами и розетками.
Также с 29 по 31 декабря и с 1 по 9 января между Сириусом и Сухумом начнет ходить поезд «Диоскурия».
Как писали Юга.ру, между горными и прибрежными районами Сочи запустили дополнительные электрички.