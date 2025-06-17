В Сочи и Красной Поляне пройдут концерты традиционной черкесской музыки на народных инструментах

Дуэт музыкантов из Нальчика выступит в Сочи и Красной Поляне и погрузит гостей в мир адыгского фольклора (12+)

Телеграм-канал Bashir Khatsouk анонсировал на 23 и 24 июня в Сочи и Красной Поляне концерты дуэта музыкантов из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова.

На мероприятиях прозвучит традиционная черкесская музыка XVIII–XX веков в современном авторском исполнении. Музыка погрузит слушателей в мир адыгского фольклора — исторических баллад, песен-сетований, плачей и нартского эпоса. Дуэт будет играть как на народных адыгских инструментах — шикапшине и апапшине, так и на европейских виолончеле, гитаре и ударных.

Музыканты посетят южные курорты в рамках тура «ФIыцIэ» (в переводе с черкесского языка — «черный»), который пройдет по маршруту от Нальчика до Пицунды: