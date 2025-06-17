В Сочи и Красной Поляне пройдут концерты традиционной черкесской музыки на народных инструментах
Дуэт музыкантов из Нальчика выступит в Сочи и Красной Поляне и погрузит гостей в мир адыгского фольклора (12+)
Телеграм-канал Bashir Khatsouk анонсировал на 23 и 24 июня в Сочи и Красной Поляне концерты дуэта музыкантов из Нальчика Башира Хацук и Астемира Маршенкулова.
На мероприятиях прозвучит традиционная черкесская музыка XVIII–XX веков в современном авторском исполнении. Музыка погрузит слушателей в мир адыгского фольклора — исторических баллад, песен-сетований, плачей и нартского эпоса. Дуэт будет играть как на народных адыгских инструментах — шикапшине и апапшине, так и на европейских виолончеле, гитаре и ударных.
Музыканты посетят южные курорты в рамках тура «ФIыцIэ» (в переводе с черкесского языка — «черный»), который пройдет по маршруту от Нальчика до Пицунды:
Tesla Cybertruck, Найк Борзов, турнир по флорболу:
«Этот маршрут собрался неслучайно: по крупицам собранные образы и истории, героические песни и песни-плачи; рассказывающие удивительные, трагичные и трогательные истории людей, которые когда-то жили на местах названных мест», — отметили организаторы в анонсе.
Музыканты прокомментировали, что название тура связано с Черным морем, а также с «ощущением добра» (в переводе на черкесский язык «добро» — «фIы»), которым будет наполнено их каждое выступление.
В Сочи концерт пройдет 23 июня в 18:30 в пространстве «Пятый этаж», по улице Гагарина, 72/1А. Стоимость входа — любая комфортная сумма.
В поселке Красная Поляна концерт состоится 24 июня в 18:30 в арт-резиденции «Дом и виноград» по улице Дальней, 2. Стоимость билета — 2800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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