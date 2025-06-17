Сама себе защита. В Краснодаре юрист расскажет, как обезопасить себя в повседневных ситуациях
В Краснодаре 20 июня состоится встреча с юристом по гражданским делам (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Сама себе защита: как быть юридически грамотной в городе». Встречу 20 июня проведет юрист Бэлла Шавхалова.
Программа:
- аренда жилья: как не стать жертвой мошенников;
- расходы в паре, долги, кредиты;
- расписки, займы и долги между друзьями;
- как вернуть деньги за некачественные услуги;
- важные документы: просто о сложном.
Предметы интерьера, авторские ароматы и антиквариат:
Бэлла Шавхалова расскажет реальные истории из жизни и разберет типичные ошибки. Также слушатели смогут анонимно задать личный вопрос и получить на него ответ.
«Приглашаем вас на уютную, но насыщенную встречу с юристом по гражданским делам, где вы узнаете, как защитить себя в повседневных ситуациях — без страха, без паники, с уважением к себе и своей безопасности», — рассказали организаторы.
Лекция начнется 20 июня в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 июня пройдет вечеринка в честь дня солнцестояния.