Сама себе защита. В Краснодаре юрист расскажет, как обезопасить себя в повседневных ситуациях

В Краснодаре 20 июня состоится встреча с юристом по гражданским делам (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Сама себе защита: как быть юридически грамотной в городе». Встречу 20 июня проведет юрист Бэлла Шавхалова.

Бэлла Шавхалова расскажет реальные истории из жизни и разберет типичные ошибки. Также слушатели смогут анонимно задать личный вопрос и получить на него ответ.

«Приглашаем вас на уютную, но насыщенную встречу с юристом по гражданским делам, где вы узнаете, как защитить себя в повседневных ситуациях — без страха, без паники, с уважением к себе и своей безопасности», — рассказали организаторы.

Лекция начнется 20 июня в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Необходима предварительная регистрация.