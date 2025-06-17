Сама себе защита. В Краснодаре юрист расскажет, как обезопасить себя в повседневных ситуациях

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 20 июня состоится встреча с юристом по гражданским делам (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Сама себе защита: как быть юридически грамотной в городе». Встречу 20 июня проведет юрист Бэлла Шавхалова.

Программа:

  • аренда жилья: как не стать жертвой мошенников;
  • расходы в паре, долги, кредиты;
  • расписки, займы и долги между друзьями;
  • как вернуть деньги за некачественные услуги;
  • важные документы: просто о сложном.

Предметы интерьера, авторские ароматы и антиквариат:

Бэлла Шавхалова расскажет реальные истории из жизни и разберет типичные ошибки. Также слушатели смогут анонимно задать личный вопрос и получить на него ответ.

«Приглашаем вас на уютную, но насыщенную встречу с юристом по гражданским делам, где вы узнаете, как защитить себя в повседневных ситуациях — без страха, без паники, с уважением к себе и своей безопасности», — рассказали организаторы.

Лекция начнется 20 июня в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 июня пройдет вечеринка в честь дня солнцестояния.

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Сама себе защита. В Краснодаре юрист расскажет, как обезопасить себя в повседневных ситуациях
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