Автокредит Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших займов на авто с пробегом

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Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Автокредит банка Уралсиб занял четвертое место в июньском рейтинге лучших займов на автомобили с пробегом

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования (на 1 мая 2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • процентные ставки по кредитам;
  • величину первоначального взноса;
  • полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей;
  • разницу между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах;
  • условия снижения ставки, включая платную опцию;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов.

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По итогам первых четырех месяцев 2025 года объемы кредитования банка Уралсиб выросли в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а автокредитный портфель — в 1,4 раза к прошлогоднему показателю.

Клиентам банка доступны программы с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма займа — 13 млн рублей, а максимальный срок — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов и с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил новые сервисы для юрлиц и ИП.

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