Автокредит Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших займов на авто с пробегом

Автокредит банка Уралсиб занял четвертое место в июньском рейтинге лучших займов на автомобили с пробегом

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования (на 1 мая 2025 года).

По итогам первых четырех месяцев 2025 года объемы кредитования банка Уралсиб выросли в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а автокредитный портфель — в 1,4 раза к прошлогоднему показателю.

Клиентам банка доступны программы с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма займа — 13 млн рублей, а максимальный срок — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба и в офисе банка.