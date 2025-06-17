В гипермаркете Новороссийска ребенок упал с высоты и умер. СК возбудил уголовное дело
В новороссийском гипермаркете ребенок упал в пространство между полом и внешним остеклением
Предыстория. Вечером 16 июня в телеграм-канале «Раньше всех Новороссийск» появилась информация, что в гипермаркете «Магнит» на проспекте Ленина ребенок провалился через перекрытия между вторым и первым этажами. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу без сознания. Несмотря на усилия врачей мальчик скончался.
17 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю подтвердил информацию о происшествии и гибели ребенка.
«Мальчик находился с матерью и бабушкой в гипермаркете на втором этаже. Ребенок упал в пространство между несущей конструкцией и внешним остеклением, что стало возможным из-за свободного доступа к этой зоне и отсутствия защитных элементов», — сообщили в пресс-службе СК.
В школе Краснодарского края прорвало отопление и рухнул потолок:
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества в одном из торговых комплексов, в результате которой погиб человек (п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Утром 17 октября телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» сообщил, что провал, в который упал ребенок, заложили досками.
Как писали Юга.ру, в октябре 2024 года в Краснодарском крае в психдиспансере обрушилось перекрытие между этажами.