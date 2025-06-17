В гипермаркете Новороссийска ребенок упал с высоты и умер. СК возбудил уголовное дело

В новороссийском гипермаркете ребенок упал в пространство между полом и внешним остеклением

Предыстория. Вечером 16 июня в телеграм-канале «Раньше всех Новороссийск» появилась информация, что в гипермаркете «Магнит» на проспекте Ленина ребенок провалился через перекрытия между вторым и первым этажами. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу без сознания. Несмотря на усилия врачей мальчик скончался.

17 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю подтвердил информацию о происшествии и гибели ребенка.

«Мальчик находился с матерью и бабушкой в гипермаркете на втором этаже. Ребенок упал в пространство между несущей конструкцией и внешним остеклением, что стало возможным из-за свободного доступа к этой зоне и отсутствия защитных элементов», — сообщили в пресс-службе СК.