Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в июньском рейтинге лучших дебетовок с кешбэком
Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупных российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).
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При составлении рейтинга аналитики портала учли:
- размер выплаты кешбэка;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- процент на остаток по счету;
- максимальный размер бонусов у партнеров банка;
- правила обмена бонусов на рубли и суммы лимита кешбэка в программах лояльности;
- условия перевода средств в другие банки и снятия наличных.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.
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