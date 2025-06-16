Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в июньском рейтинге лучших дебетовок с кешбэком

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупных российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).

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При составлении рейтинга аналитики портала учли: размер выплаты кешбэка;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

процент на остаток по счету;

максимальный размер бонусов у партнеров банка;

правила обмена бонусов на рубли и суммы лимита кешбэка в программах лояльности;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. «Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.