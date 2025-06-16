Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе место в июньском рейтинге лучших дебетовок с кешбэком

Исследование подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались предложения крупных российских банков из топ-100 по активам (на 1 мая 2025 года).

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При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • размер выплаты кешбэка;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • процент на остаток по счету;
  • максимальный размер бонусов у партнеров банка;
  • правила обмена бонусов на рубли и суммы лимита кешбэка в программах лояльности;
  • условия перевода средств в другие банки и снятия наличных.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

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