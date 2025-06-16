Предметы интерьера, авторские ароматы и антиквариат. В Краснодаре пройдет винтажный маркет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру
    © Фото Ольги Тихоновой, Юга.ру

В Краснодаре 21-22 июня пройдет гаражная распродажа для тех, кто скучает по блошиному рынку

Винтажный магазин Sofa second анонсировал на 21 и 22 июня маркет. Можно будет приобрести предметы интерьера и гардероба, редкие украшения и посуду, винтажные и авторские ароматы, стекло и хрусталь, мебель, светильники и антиквариат.

«Лето — время отпусков и путешествий. А что мы любим делать в путешествиях? Правильно, искать на развалах и рынках уникальный декор, чтобы привезти его домой. Ведь о таких находках куда интереснее рассказывать, чем о покупке магнитика в аэропорту. Мы тоже скучаем по чудесной атмосфере блошиного рынка, где можно найти подлинные сокровища за совершенно смешные деньги», — отметили организаторы.

Читайте также:

Организаторы отмечают, что маркет пройдет сразу в двух локациях — старинном особняке и новом секретном месте. Ассортимент товарова также будет расширен, а некоторые позиции будут неожиданными.

Маркет пройдет 21 и 22 июня с 12:00 до 19:00 по улице Седина, 96. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, книжный магазин «Чарли» снова переедет после пожара. В новом месте он откроется 20 июня.

Афиша Деньги Торговля Фестивали Ярмарки

Новости

Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?
Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса
Федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. Где перекрыли движение из-за непогоды?
«Проще понимать, кто за что отвечает». В России вступит в силу новый закон о местном самоуправлении
Экоактивисты попросили властей усилить охрану Кипарисового озера под Анапой

Лента новостей

Реклама на сайте