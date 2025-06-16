Предметы интерьера, авторские ароматы и антиквариат. В Краснодаре пройдет винтажный маркет
В Краснодаре 21-22 июня пройдет гаражная распродажа для тех, кто скучает по блошиному рынку
Винтажный магазин Sofa second анонсировал на 21 и 22 июня маркет. Можно будет приобрести предметы интерьера и гардероба, редкие украшения и посуду, винтажные и авторские ароматы, стекло и хрусталь, мебель, светильники и антиквариат.
«Лето — время отпусков и путешествий. А что мы любим делать в путешествиях? Правильно, искать на развалах и рынках уникальный декор, чтобы привезти его домой. Ведь о таких находках куда интереснее рассказывать, чем о покупке магнитика в аэропорту. Мы тоже скучаем по чудесной атмосфере блошиного рынка, где можно найти подлинные сокровища за совершенно смешные деньги», — отметили организаторы.
Организаторы отмечают, что маркет пройдет сразу в двух локациях — старинном особняке и новом секретном месте. Ассортимент товарова также будет расширен, а некоторые позиции будут неожиданными.
Маркет пройдет 21 и 22 июня с 12:00 до 19:00 по улице Седина, 96. Вход свободный.
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