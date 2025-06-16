Предметы интерьера, авторские ароматы и антиквариат. В Краснодаре пройдет винтажный маркет

В Краснодаре 21-22 июня пройдет гаражная распродажа для тех, кто скучает по блошиному рынку

Винтажный магазин Sofa second анонсировал на 21 и 22 июня маркет. Можно будет приобрести предметы интерьера и гардероба, редкие украшения и посуду, винтажные и авторские ароматы, стекло и хрусталь, мебель, светильники и антиквариат.

«Лето — время отпусков и путешествий. А что мы любим делать в путешествиях? Правильно, искать на развалах и рынках уникальный декор, чтобы привезти его домой. Ведь о таких находках куда интереснее рассказывать, чем о покупке магнитика в аэропорту. Мы тоже скучаем по чудесной атмосфере блошиного рынка, где можно найти подлинные сокровища за совершенно смешные деньги», — отметили организаторы.