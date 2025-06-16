В Краснодаре покажут танцевальный спектакль о родственных связях, любви и силе принятия

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы арт-пространства «Свои»
    © Фото пресс-службы арт-пространства «Свои»

В камерном арт-пространстве 19 июня покажут спектакль «Покуда связь не прервалась» (12+)

Телеграм-канал арт-пространства «Свои» анонсировал на 19 июня показ хореографического спектакля «Покуда связь не прервалась». Это история трех родных сестер с разной судьбой, рассказанная танцем.

«У вас есть уникальная возможность увидеть и почувствовать, как тонко и красиво танец может рассказать о непрерывности родственных связей, силе прощения и милосердии. Семья, как ветви на дереве — растут в разных направлениях, но корни остаются общими. Выходит, правд может быть много, а истина одна — она в любви и принятии», — рассказали организаторы.

Тереза ищет счастье:

Режиссер спектакля — хореограф-постановщик Евгения Пичкарева. С 2011 года работала в Краснодарском хореографическом училище, преподавала современную хореографию, занималась постановками конкурсных номеров. С 2013 года была балетмейстером-постановщиком в Краснодарском театре драмы им. Горького. Ее работы можно увидеть в спектаклях«Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Примадонны», а также постановках «PROГОН» и «Дама с собачкой» в «Одном театре».

Главные роли исполняют Ксения Балясная, Елизавета Хоружая и Ульяна Зацаринная.

Спектакль покажут 19 июня в 19:30. Арт-пространство «Свои» находится по улице Зиповской, 5В, литер Х. Подробности о покупке билетов уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинске 21 и 22 июня покажут 10 спектаклей по воспоминаниям казаков о Великой Отечественной войне.

Афиша Краснодар Танцы Театры

Новости

Из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Когда последние показы?
Краснодарские чиновники будут общаться в отдельном приложении
Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в заповеднике «Утриш». Пять лет назад там сгорело 126 га леса
Федеральную трассу Джубга — Сочи завалило камнями. Где перекрыли движение из-за непогоды?
«Проще понимать, кто за что отвечает». В России вступит в силу новый закон о местном самоуправлении
Экоактивисты попросили властей усилить охрану Кипарисового озера под Анапой

Лента новостей

Реклама на сайте