В Краснодаре покажут танцевальный спектакль о родственных связях, любви и силе принятия

«У вас есть уникальная возможность увидеть и почувствовать, как тонко и красиво танец может рассказать о непрерывности родственных связей, силе прощения и милосердии. Семья, как ветви на дереве — растут в разных направлениях, но корни остаются общими. Выходит, правд может быть много, а истина одна — она в любви и принятии», — рассказали организаторы.

Телеграм-канал арт-пространства «Свои» анонсировал на 19 июня показ хореографического спектакля «Покуда связь не прервалась». Это история трех родных сестер с разной судьбой, рассказанная танцем.

Режиссер спектакля — хореограф-постановщик Евгения Пичкарева. С 2011 года работала в Краснодарском хореографическом училище, преподавала современную хореографию, занималась постановками конкурсных номеров. С 2013 года была балетмейстером-постановщиком в Краснодарском театре драмы им. Горького. Ее работы можно увидеть в спектаклях«Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Примадонны», а также постановках «PROГОН» и «Дама с собачкой» в «Одном театре».

Главные роли исполняют Ксения Балясная, Елизавета Хоружая и Ульяна Зацаринная.