В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Мужчина и женщина»

19 июня в Краснодаре состоится показ одного из самых известных французских фильмов (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал* на 19 июня показ французской мелодрамы «Мужчина и женщина» 1966 года. Ленту снял Клод Лелуш. Впоследствии режиссер выпустил два продолжения: в 1986-м — «Мужчина и женщина: 20 лет спустя», в 2019-м — «Лучшие годы жизни».

Картина получила около 40 наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» (лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий).