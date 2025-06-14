В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Мужчина и женщина»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

19 июня в Краснодаре состоится показ одного из самых известных французских фильмов (16+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал* на 19 июня показ французской мелодрамы «Мужчина и женщина» 1966 года. Ленту снял Клод Лелуш. Впоследствии режиссер выпустил два продолжения: в 1986-м — «Мужчина и женщина: 20 лет спустя», в 2019-м — «Лучшие годы жизни».

Картина получила около 40 наград, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» (лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий).

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Кинопоказ и обсуждение комедии с гештальт-терапевтом Екатериной Шевчик начнутся 19 июня в 19:30 в ресторане Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.

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*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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В Краснодаре состоится показ и обсуждение с психологом фильма «Мужчина и женщина»
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