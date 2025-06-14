Морская вода в Сочи остыла до 16 °С. Какая температура на других курортах?

В Сочи вода в Черном море резкого остыла до 16 °С

Азовское море в Ейске прогрелось до 25 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 24 °С и 23 °С соответственно.

14 июня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.

Самое теплое Черное море у берегов Анапы — 23 °С. В Новороссийске вода прогрелась до 22 °С, в Геленджике до 21 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Сочи — всего 16 °С.

Напомним, в микрорайоне Голубая бухта в Геленджике появился новый пляж. В соцсетях пишут, что вода там чище, чем в центре.