Морская вода в Сочи остыла до 16 °С. Какая температура на других курортах?

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи вода в Черном море резкого остыла до 16 °С

14 июня Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о температуре морской воды в разных районах Краснодарского края.

Азовское море в Ейске прогрелось до 25 °С. В Темрюке и Приморско-Ахтарске чуть прохладнее — 24 °С и 23 °С соответственно.

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Самое теплое Черное море у берегов Анапы — 23 °С. В Новороссийске вода прогрелась до 22 °С, в Геленджике до 21 °С. Самый низкий показатель специалисты фиксируют в Сочи — всего 16 °С.

Напомним, в микрорайоне Голубая бухта в Геленджике появился новый пляж. В соцсетях пишут, что вода там чище, чем в центре.

Как писали Юга.ру, россиянам с 1 сентября запретят посещать пляжи с животными. Нововведение не касается собак-поводырей.

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