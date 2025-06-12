Краснодар встретил День России со сбоями в мобильном интернете

Утром 12 июня сотрудники редакции Юга.ру заметили отсутствие мобильного интернета у разных провайдеров в нескольких районах Краснодара — в центре, Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, на улице Московской и близ парка «Краснодар». В этих местах было сложно вызвать такси. При этом интернет работал стабильно в районе Гидростроителей и на Западном обходе.

Сайт «Сбой.рф» зафиксировал всплеск жалоб на работоспособность мобильного интернета у всех крупных операторов связи по всей России примерно с 5:00. Краснодарский край попал в топ-3 регионов по доле жалоб — 14%.