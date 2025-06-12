Краснодар встретил День России со сбоями в мобильном интернете

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Zakhar Mar с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя Zakhar Mar с сайта shutterstock.com

Жители Краснодарского края массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета

Утром 12 июня сотрудники редакции Юга.ру заметили отсутствие мобильного интернета у разных провайдеров в нескольких районах Краснодара — в центре, Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, на улице Московской и близ парка «Краснодар». В этих местах было сложно вызвать такси. При этом интернет работал стабильно в районе Гидростроителей и на Западном обходе.

Сайт «Сбой.рф» зафиксировал всплеск жалоб на работоспособность мобильного интернета у всех крупных операторов связи по всей России примерно с 5:00. Краснодарский край попал в топ-3 регионов по доле жалоб — 14%.

В Дагестане снова заработал Telegram:

Напомним, в разных регионах России регулярно сбоит мобильный интернет и связь. Однажды власти объясняли ограничения подготовкой к 9 мая, чаще — обеспечением безопасности, видимо, в связи с ведением спецоперации в Украине.

Как сообщали Юга.ру, последний крупный сбой на юге России случился 4 июня в Ростове-на-Дону. Тогда цены на такси в городе выросли в несколько раз.

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