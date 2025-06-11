Волонтеры, познакомившиеся на замазученных пляжах Анапы, решили пожениться
Волонтеры Марина и Максим на замазученном анапском пляже объявили о помолвке
9 июня в своем телеграм-канале сенатор Игорь Костюкевич опубликовал информацию о свадьбе двух волонтеров, которые познакомились во время ликвидации последствий разлива мазута в Анапе в лагере «Черноморский рубеж».
Молодожены — Максим из Ивановской области и Марина из Республики Марий Эл. Предложение Марине Максим сделал еще в апреле, а расписались волонтеры 7 июня в анапском ЗАГСе.
Известны и другие пары волонтеров, которые во время работ по очистке анапских пляжей приняли решение пожениться. Одна из них — пара Натальи Кузнецовой и Андрея Привалова из Пермского края.
Аллергия, высыпания, проблемы с дыханием:
Влюбленные были знакомы еще до работы на замазученных пляжах. Андрей уже шесть лет занимался экологическим волонтерством и Наталья решила присоединиться к его поездке в Анапу. В январе на пляже «Вита» Андрей сделал Наталье предложение. Пара планирует сыграть свадьбу летом.
О третьей паре, объявившей о помолвке, подробной информации в открытых источниках еще нет.
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