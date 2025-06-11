Волонтеры, познакомившиеся на замазученных пляжах Анапы, решили пожениться

Волонтеры Марина и Максим на замазученном анапском пляже объявили о помолвке

9 июня в своем телеграм-канале сенатор Игорь Костюкевич опубликовал информацию о свадьбе двух волонтеров, которые познакомились во время ликвидации последствий разлива мазута в Анапе в лагере «Черноморский рубеж».

Молодожены — Максим из Ивановской области и Марина из Республики Марий Эл. Предложение Марине Максим сделал еще в апреле, а расписались волонтеры 7 июня в анапском ЗАГСе.