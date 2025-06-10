Краснодарцев приглашают на просмотр и обсуждение аниме сына Миядзаки

По сюжету, Земноморье оказывается в опасности, а волшебный мир на грани исчезновения. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает принца Аррена, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Хорт-Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана.

После просмотра пройдет обсуждение картины с Владом Балабановым:

«Тут точно есть о чем поговорить: и про отношения отцов и детей, и про оригинальную книжку, и про внутреннюю «кухню» студии «Гибли».

Мероприятие состоится 14 июня в 16:00 в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.