Краснодарцев приглашают на просмотр и обсуждение аниме сына Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера аниме «Сказания Земноморья» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinemaniac (CINEMAньяк)»
    Кадр из трейлера аниме «Сказания Земноморья» © Скриншот видео с Rutube-канала «Cinemaniac (CINEMAньяк)»

В Краснодаре пройдет показ и обсуждение мультфильма «Сказания Земноморья» (12+)

Исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов анонсировал на 14 июня показ мультфильма «Сказания Земноморья» студии «Гибли».

Аниме «Сказания Земноморья» — дебютная полнометражная работа сына Хаяо Миядзаки Горо Миядзаки. Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье.

Баба-Яга возвращается:

По сюжету, Земноморье оказывается в опасности, а волшебный мир на грани исчезновения. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает принца Аррена, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Хорт-Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана.

После просмотра пройдет обсуждение картины с Владом Балабановым:

«Тут точно есть о чем поговорить: и про отношения отцов и детей, и про оригинальную книжку, и про внутреннюю «кухню» студии «Гибли».

Мероприятие состоится 14 июня в 16:00 в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 16 июня в Краснодаре пройдет показ аниме-сериала «Дандадан: Злой глаз». 

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Краснодарцев приглашают на просмотр и обсуждение аниме сына Миядзаки
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