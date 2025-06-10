Краснодарцев приглашают на просмотр и обсуждение аниме сына Миядзаки
В Краснодаре пройдет показ и обсуждение мультфильма «Сказания Земноморья» (12+)
Исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов анонсировал на 14 июня показ мультфильма «Сказания Земноморья» студии «Гибли».
Аниме «Сказания Земноморья» — дебютная полнометражная работа сына Хаяо Миядзаки Горо Миядзаки. Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье.
Баба-Яга возвращается:
По сюжету, Земноморье оказывается в опасности, а волшебный мир на грани исчезновения. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает принца Аррена, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. Прибыв в столицу Земноморья Хорт-Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана.
После просмотра пройдет обсуждение картины с Владом Балабановым:
«Тут точно есть о чем поговорить: и про отношения отцов и детей, и про оригинальную книжку, и про внутреннюю «кухню» студии «Гибли».
Мероприятие состоится 14 июня в 16:00 в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «Красная площадь» по улице Дзержинского, 100. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 16 июня в Краснодаре пройдет показ аниме-сериала «Дандадан: Злой глаз».