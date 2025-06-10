В Краснодаре построят новый корпус краевой больницы за 1 млрд рублей
Краевая клиническая больница №2 планирует построить дополнительный корпус в 2027 году
3 июня на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство нового корпуса Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре. Начальная цена — более 1 млрд рублей.
В Краснодаре из поликлиники уволились все педиатры:
В документах сказано, что разрешение на строительство выдала мэрия Краснодара на срок до ноября 2026 года. Застройщиком выступает само медучреждение.
Площадь участка, выделенного под строительство, составляет 8,6 га. Площадь здания — 7198 кв. метров, высота — 37 метров.
Работы проведут в два этапа. Первый выполнят с сентября 2025 года по декабрь 2026 года, а второй — по март 2027 года, когда и должны сдать объект.
Краевая клиническая больница № 2 расположена по адресу: улица Красных Партизан, 6/2к1. Где конкретно построят новый корпус — не известно.
Как писали Юга.ру, в краснодарском медцентре появилось караоке с диагнозами.