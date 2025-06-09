Краснодарский союз художников открыл летник. Какие мероприятия планируются?

Краснодарский союз художников анонсировал открытие проекта «Летник в союзе». Он представляет собой группу мероприятий, посвященных искусству.

Первые события пройдут 11 и 12 июня:

11 июня в 19:00 состоится лекция «Искусство иллюстрации». На мероприятии разберутся, что такое иллюстрация, и поговорят о ее истории. Также на встрече обсудят книги и их конструкции и узнают, как выбрать книгу для ребенка и начать работу над собственным произведением.