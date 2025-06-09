Краснодарский союз художников открыл летник. Какие мероприятия планируются?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарский союз художников запустил проект «Летник в союзе» (0+)

Краснодарский союз художников анонсировал открытие проекта «Летник в союзе». Он представляет собой группу мероприятий, посвященных искусству. 

Первые события пройдут 11 и 12 июня:

11 июня в 19:00 состоится лекция «Искусство иллюстрации». На мероприятии разберутся, что такое иллюстрация, и поговорят о ее истории. Также на встрече обсудят книги и их конструкции и узнают, как выбрать книгу для ребенка и начать работу над собственным произведением.

Живопись, графика и батик:

12 июня в 19:00 пройдет мастер-класс по линогравюре. Краснодарцы создадут портрет кота, используя процесс эстампа. Материалы включены в стоимость. Навыков рисования не требуется.

Мероприятия проведет преподаватель изобразительного искусства, кандидат педагогических наук, доцент кафедры графики художественно-графического факультета КубГУ Елена Виданова.

Также союз художников сообщил о проведении других событий в июне на летнике:

  • 18 июня в 19:00 — лекция «Где живут идеи»;
  • 19 июня в 19:00 — мастер-класс по акварельной живописи;
  • 25 июня в 19:00 — лекция «Особенности реставрация живописи»;
  • 26 июня в 19:00 — мастер-класс по сухой игле.

Встречи состоятся по улице Октябрьской, 51. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, 14 июня в Краснодаре пройдет лекция «Пушкин за занавесом». 

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Краснодарский союз художников открыл летник. Какие мероприятия планируются?
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