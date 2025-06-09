В Краснодарском крае полицейские создали ОПГ и украли из бюджета 14 млн рублей
В Краснодарском крае экс-полицейских обвиняют в многомиллионном мошенничестве
9 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что заместителя начальника контрольно-ревизионного управления МВД по региону, главного бухгалтера и казначея бухгалтерии МВД по Павловскому району обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным оперативников, в январе 2023 года тогда еще действующий заместитель начальника КРУ МВД создал команду для хищения бюджетных денег. Главный бухгалтер отправляла в казначейство заявки на получение финансирования, в которые вносила ложные сведения о назначении платежа. После этого казначей снимала деньги со служебной карты и передавала их бухгалтеру, минуя кассу.
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Кроме того, другие подельники предупреждали членов ОПГ о проверках, чтобы те успели скрыть следы преступлений. За почти два года обвиняемые похитили больше 14 млн. рублей.
Подозреваемых задержали, они находятся под домашним арестом. По местам их жительства прошли обыски, оперативники изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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