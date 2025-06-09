В Краснодарском крае полицейские создали ОПГ и украли из бюджета 14 млн рублей

9 июня Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что заместителя начальника контрольно-ревизионного управления МВД по региону, главного бухгалтера и казначея бухгалтерии МВД по Павловскому району обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным оперативников, в январе 2023 года тогда еще действующий заместитель начальника КРУ МВД создал команду для хищения бюджетных денег. Главный бухгалтер отправляла в казначейство заявки на получение финансирования, в которые вносила ложные сведения о назначении платежа. После этого казначей снимала деньги со служебной карты и передавала их бухгалтеру, минуя кассу.