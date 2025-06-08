Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года

Рейсы в Бодрум возобновили в аэропорту Сочи

7 июня аэропорт Сочи сообщил, что авиакомпания «Азимут» возобновила регулярные прямые рейсы в Бодрум. Воздушные суда не летали в турецкий курорт на побережье Эгейского моря с 2023 года.

Рейсы в Бодрум будут выполняться каждую субботу на Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Время в пути занимает 2 часа 30 минут.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 10 тыс. рублей.