Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года
Рейсы в Бодрум возобновили в аэропорту Сочи
7 июня аэропорт Сочи сообщил, что авиакомпания «Азимут» возобновила регулярные прямые рейсы в Бодрум. Воздушные суда не летали в турецкий курорт на побережье Эгейского моря с 2023 года.
Рейсы в Бодрум будут выполняться каждую субботу на Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Время в пути занимает 2 часа 30 минут.
Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 10 тыс. рублей.
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