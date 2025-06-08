Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Рейсы в Бодрум возобновили в аэропорту Сочи

7 июня аэропорт Сочи сообщил, что авиакомпания «Азимут» возобновила регулярные прямые рейсы в Бодрум. Воздушные суда не летали в турецкий курорт на побережье Эгейского моря с 2023 года.

Рейсы в Бодрум будут выполняться каждую субботу на Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Время в пути занимает 2 часа 30 минут.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 10 тыс. рублей. 

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Бодрум — один из самых престижных курортов Турции. Он напоминает небольшой греческий город. За активную ночную жизнь и обилие яхт‑клубов его часто называют турецким Сен‑Тропе.

Курорт находится на юго-западе страны недалеко от слияния двух морей — Средиземного и Эгейского. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Бодрум славится красивой природой и постройками античного города Галикарнаса.

  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero

Как писали Юга.ру, в Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних рейсов.

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Аэропорт Сочи возобновил регулярные рейсы в Бодрум. Лайнеры не летали в турецкий курорт два года
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