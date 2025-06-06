Жаркие выходные. В Краснодарском крае воздух погреется до 37 °С

Синоптики рассказали погоде на Кубани 7-8 июня. В регионе будет жарко и малооблачно

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 7-8 июня на Кубани будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, местами порывы до 12 м/с.



Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем — 29-34 °С, 8 июня в северной половине края воздух прогреется до 37 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 9-14 °С, днем — 25-30 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем — 15-20 °С.

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На Черноморском побережье малооблачно, без осадков. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью — 15-20 °С, днем 7 июня — 23-28 °С, 8 июня на участке от Анапы до Новороссийска — 29-32 °С.



В Краснодаре осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью — 14-16 °С, днем — 30-32 °С.