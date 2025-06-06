Краснодарцев приглашают на поп-арт вечеринку, где можно будет приобрести работы Леонида Проненко (16+)

Краснодарцев ждет выставка-продажа более 50 работ художника Леонида Проненко и его учеников. Будут представлены картины в разных стилях — от каллиграфии до поп-арта. Часть вырученных средств пойдут на благотворительный взнос в пользу старинной кирхи, в которой находится «Logovo Феникса».

Пространство «Logovo Феникса» и арт-галерея «Собрание» анонсировали на 7 июня поп-арт вечеринку в стиле арт-студии Энди Уорхола Factory.

Также в программе арт-покер с уникальной колодой карт — на каждой карте расположена репродукция одной из картин Проненко. За победу в покере предусмотрен приз — оригинальная работа с выставки.

Помимо этого, на мероприятии будет большое полотно, на котором гости смогут что-нибудь нарисовать, фуршет и коктейли в стиле поп-арт.

Вечеринка пройдет 7 июня в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Вход за любую комфортную сумму.

Factory («Фабрика») — арт-студия Энди Уорхола в Нью-Йорке, действовавшая с 1962 года. «Фабрика» прославилась не только как студия, в которой работал Уорхол, но и как излюбленное прибежище нью-йоркской богемы: музыкантов, писателей, художников, андеграундных фотографов и режиссеров.