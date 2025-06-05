Российский союз туриндустрии призвал власти Анапы пересмотреть решение о закрытии замазученных пляжей

Предыстория. 2 июня на официальном сайте администрации Анапы появилось постановление мэра курорта Василия Швеца, касающееся разлива нефти в Керченском проливе. Согласно документу, власти определили зараженные нефтью участки пляжей, которые считаются опасными для массового присутствия людей. Их нельзя свободно посещать. Доступ к ним открыт только для сотрудников, очищающих берега. Ограничить доступ на пляжи рекомендовали также санаториям и отелям, имеющим выход к морю.

По словам союза, новые меры могут усугубить снижение туристического потока, а также лишить туристов возможности отдыха у моря.

В организации отметили, что отели и санатории не обладают полномочиями и ресурсами для контроля доступа на пляжи. Возложение таких обязательств создаст дополнительную нагрузку на бизнес.

«Туристская отрасль в регионе и так находится в непростом положении, а введение дополнительных ограничений может вызвать справедливое недовольство со стороны гостей», — прокомментировал Российский союз туриндустрии.