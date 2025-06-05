Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования за первые четыре месяца 2025 года

Согласно данным аналитического исследования «Русипотеки», всего с января по апрель Уралсиб выдал кредитов на сумму 13,2 млрд рублей.

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По общему объему выданных ипотек банк занял девятое место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках — десятое место, по объему кредитования по льготной программе «Семейная ипотека» — тоже десятое место.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил новые сервисы для юрлиц и ИП.

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Банки Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Рейтинги Уралсиб Экономика

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