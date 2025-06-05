В Ростове-на-Дону откроется филиал Российской академии художеств

Ростовская область

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  • Здание Администрации Ростова-на-Дону © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Здание Администрации Ростова-на-Дону © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Ростове появится академия художеств. Она станет третьей в стране

5 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил о планируемом открытии академии художеств в Ростове-на-Дону.

Слюсарь отметил, что открытия третьего по стране филиала Российской академии художеств ждали 17 лет. На его размещение в своих регионах также претендовали Краснодар, Ставрополь и другие города Северного Кавказа..

Академия в Ростове появится благодаря поддержке Правительства России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти предложили запустить в Ростове-на-Дону монорельс:

«Благодаря созданию филиала мы сможем проводить в донской столице обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Южное представительство академии будет аккумулировать творческую и просветительскую деятельность художников, ученых, искусствоведов, тем самым создавая целостное художественное сообщество», — прокомментировал Слюсарь.

Врио губернатора также подчеркнул, что академия станет центром художественной науки на юге и важным инструментом в реализации национальных интересов в сфере развития культуры, образования и эстетического воспитания.

Как писали Юга.ру, власти Ростова-на-Дону хотят отремонтировать Донскую библиотеку за 2,17 млрд рублей. Проект критикуют архитекторы и краеведы.

Архитектура Искусство Образование Ростов-на-Дону Строительство

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