В Ростове-на-Дону откроется филиал Российской академии художеств

В Ростове появится академия художеств. Она станет третьей в стране

Слюсарь отметил, что открытия третьего по стране филиала Российской академии художеств ждали 17 лет. На его размещение в своих регионах также претендовали Краснодар, Ставрополь и другие города Северного Кавказа..

5 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил о планируемом открытии академии художеств в Ростове-на-Дону.

«Благодаря созданию филиала мы сможем проводить в донской столице обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Южное представительство академии будет аккумулировать творческую и просветительскую деятельность художников, ученых, искусствоведов, тем самым создавая целостное художественное сообщество», — прокомментировал Слюсарь.

Врио губернатора также подчеркнул, что академия станет центром художественной науки на юге и важным инструментом в реализации национальных интересов в сфере развития культуры, образования и эстетического воспитания.