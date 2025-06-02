Власти предложили запустить в Ростове-на-Дону монорельс. Жители против и просят развивать трамваи и строить метро

В Ростове-на-Дону предложили построить монорельс. При этом в Москве хотят отказаться от этого транспорта из-за убыточности

30 мая министр транспорта Ростовской области Алена Беликова написала в своем-телеграм-канале, что у властей «существует идея» создания в Ростове монорельса. По ее словам, это один из вариантов развития альтернативных видов транспорта в городе. «Монорельс может быть интегрирован в маршрутную сеть города, дополнив транспортную инфраструктуру. Система позволила бы дополнительно разгрузить дороги, связав отдаленные районы Ростова с центром», — написала Беликова.

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Жители прокомментировали пост министра транспорта. Они скептически оценили идею создания монорельса и просят лучше отремонтировать «убитые» вагоны трамваев и рельсы, запустить больше трамваев, создать велодорожки и привести в порядок дороги. «Зачем городу очередные идеи, как было с канатной дорогой до левого берега. Делайте скоростной трамвай». «Монорельс, канатная дорога и прочие разновидности подвесного транспорта возможны только в горных городах, где невозможно построить мосты и дороги. В Ростове-на-Дону рельеф позволяет построить дорогу по земле и по земле запустить транспорт». «Забудьте про монорельс, струнный транспорт и другие извращения. Стройте лучше дороги и путепроводы для обычного транспорта». «Монорельс? А чего не порталы сразу?» «Давайте дадим городу долгожданное метро. Ну по-другому с нашей хаотичной и глупой застройкой проблему с транспортом не решить». «Давайте железную дорогу пустим просто по всем районам и сделаем круговые кольца. Пусть электричка по ним катается. Ну либо трамваи развивать».

Ростовский телеграм-канал «Тютина» также прокомментировал эту идею: «Подобные заявления — просто невообразимый уровень некомпетентности. Монорельс — не городской транспорт и никогда им не станет по куче объективных причин. Он эффективен только в очень узкой нише вроде внутриаэропортовских перевозок, это давно сложившаяся общемировая практика, и поверьте — не провинциальным деятелям ее менять». Единственный монорельс в России открыли в Москве в 2004 году, но лишь в экскурсионном режиме. А в 2018 году он стал полноценным общественным транспортом. 2 июня стало известно, что власти Москвы хотят убрать монорельс, а на его месте построить круглогодичный парк. По данным дептранса, монорельс убыточен: ежегодные затраты превышают 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тыс. рублей — почти в 20 раз выше поездки на метро.