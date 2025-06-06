В Краснодаре пройдет лекция «Пушкин за занавесом»

Краснодарский край

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  • «А.С. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин © Изображение является общественным достоянием
    «А.С. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре режиссерка и актриса расскажут о сложностях перевода пушкинских текстов на сценический язык (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 июня лекцию «Пушкин за занавесом».

Режиссерка Елена Журавлева расскажет о сложностях перевода пушкинских текстов на сценический язык, трактовках и интерпретациях, читках на тему произведений, прочтении смыслов и переосмыслении чтения. Актриса Краснодарского театра драмы имени Горького Анастасия Поддубная, исполнившая роль Татьяны Лариной, поделится своим опытом работы с романом «Евгений Онегин».

Моцарт, Вивальди, Циммер:

6 июня исполнилось 226 лет со дня рождения Александра Пушкина. В 2024 году региональные и столичные театры выпустили рекордное количество постановок по произведениям поэта и писателя. Александр Пушкин до сих пор остается одним из самых авторитетных и известных литераторов первой трети XIX века.

Начало лекции 14 июня в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 июня пройдет лекция «Стивен Спилберг: чудо, иллюзия и приключения».

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