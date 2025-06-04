В Ейске начался купальный сезон. Азовское море прогрелось до +22 °С

4 июня в соцсетях появились кадры с центрального пляжа в Ейске. В городе стартовал курортный сезон, и люди стали активно купаться в Таганрогском заливе. «Водичка слегка прохладная (+21 °C тепла), но к ней быстро привыкаешь и минут через 10 становится комфортной для купания», — прокомментировали отдыхающие.

По данным краснодарского ЦГМС, 4 июня Азовское море в Ейске и Приморско-Ахтарске прогрелось до 22 °С, а в Темрюке — до 20 °С .



Черное море тоже стало нагреваться. Самая теплая вода 4 июня у берегов Сочи и Геленджика — 20 °С . В Анапе — 19 °С, в Новороссийске — 18 °С. Самое холодное море в Туапсе — 17 °С .

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал начало купального сезона в Ейске в начале июня, так как вода в Азовском море прогревается быстрее всего. При этом Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня.