Уралсиб запустил новые сервисы для юрлиц и ИП

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил новые сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента»

Сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента» позволят клиентам Уралсиба — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — оптимизировать расходы и снизить риски ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

С их помощью клиенты банка могут проверить контрагента на надежность по международным государственным и информационным базам данных до совершения платежа, а также заказать международную доставку грузов любыми видами транспорта.

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Помимо этого, бизнес-клиентам Уралсиба доступен бесплатный сервис консалтинга (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор вариантов расчетов и исполнения обязательств по валютному законодательству) и сопровождение сделки персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

По вопросам использования сервисов ВЭД можно обратиться по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru или через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

Как писали Юга.ру, АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб.

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