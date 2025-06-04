Уралсиб запустил новые сервисы для юрлиц и ИП
Банк Уралсиб запустил новые сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента»
Сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента» позволят клиентам Уралсиба — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — оптимизировать расходы и снизить риски ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
С их помощью клиенты банка могут проверить контрагента на надежность по международным государственным и информационным базам данных до совершения платежа, а также заказать международную доставку грузов любыми видами транспорта.
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Помимо этого, бизнес-клиентам Уралсиба доступен бесплатный сервис консалтинга (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор вариантов расчетов и исполнения обязательств по валютному законодательству) и сопровождение сделки персональным валютным контролером от заключения до исполнения.
По вопросам использования сервисов ВЭД можно обратиться по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru или через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.
Как писали Юга.ру, АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб.
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