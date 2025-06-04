В Краснодаре на улице покажут фильм, создателей которого обвинили в жестоком обращении с лошадью

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

Краснодарцев приглашают на бесплатные кинопоказы под открытым небом (6+)

4 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила о возобновлении проекта «Кино нашего двора» — серии бесплатных кинопоказов на открытых площадках города.

Первый кинопросмотр пройдет 6 июня в 19:45 на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне. Вход на кинопоказ свободный. Перед началом сеанса на площадке выступят вокалисты.

Зрители увидят семейную драму «Мой любимый чемпион», вышедшую на экраны в 2024 году.

Юрий Григорович, Александр Петров, Джузеппе Верди:

«Мой любимый чемпион» — фильм режиссера Александра Данилова снятый при поддержке «Федерации конного спорта России». Картина рассказывает о 13-летней девочке Саше, ее лучшем друге коне Джонатане и их долгом пути, ведущем к большим победам и новым открытиям.

Отметим, что в июле 2024 вокруг ленты развернулся скандал, а «Федерацию конного спорта России» обвинили в жестоком обращении с лошадью на съемках фильма. 

В соцсетях опубликовали видеоролик со съемочной площадки, на котором видно, как конь со всадницей движется через барьер, но в момент отталкивания для прыжка трое мужчин дергают его за привязанные к ногам веревки для того, чтобы он упал. В результате животное переворачивается и падает на шею. Затем конь встает, но при движении хромает. Любители лошадей предполагали, что кадр мог быть снят не с первого дубля, а значит, животное неоднократно травмировали.

Тогда на ситуацию обратила внимание основатель благотворительного фонда для лошадей и их владельцев Lirs Help Елена Овсиенко. По ее словам, животное весом 600 кг при таком падении с высокой вероятностью получит серьезную травму — вплоть до перелома. С женщиной согласились коневладельцы, отметив, что «в век развития компьютерной графики, спецэффектов и ИИ не обязательно использовать живое существо».

«Федерация конного спорта России» в ответ на обвинения заявила, что съемки проводились с соблюдением мер безопасности, но каких именно не уточнила.

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