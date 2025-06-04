Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Власти ищут финансирование

В Краснодаре продолжают разрабатывать проект кольцевого маршрута городской электрички, но когда его реализуют — неизвестно

Предыстория. В 2024 году мэрия Краснодара пообещала запустить малое кольцо «Городской электрички». Проект «Мобильный город» должны были реализовать в 2026-м.



Первый этап подразумевал открытие кольцевого движения от вокзала «Краснодар 1» через разъезд Витаминный, станицу Пашковскую и обратно к вокзалу. Его стоимость оценивали в 138 млрд рублей.

3 июня портал «Краснодарские известия» сообщил, что запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Сейчас местные власти ищут источники финансирования. После их утверждения и строительства железнодорожной сети можно будет запустить движение по кольцу, которое улучшит транспортную доступность для жителей окраин Краснодара.