Запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Власти ищут финансирование

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре продолжают разрабатывать проект кольцевого маршрута городской электрички, но когда его реализуют — неизвестно

Предыстория. В 2024 году мэрия Краснодара пообещала запустить малое кольцо «Городской электрички». Проект «Мобильный город» должны были реализовать в 2026-м. 

Первый этап подразумевал открытие кольцевого движения от вокзала «Краснодар 1» через разъезд Витаминный, станицу Пашковскую и обратно к вокзалу. Его стоимость оценивали в 138 млрд рублей.

3 июня портал «Краснодарские известия» сообщил, что запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Сейчас местные власти ищут источники финансирования. После их утверждения и строительства железнодорожной сети можно будет запустить движение по кольцу, которое улучшит транспортную доступность для жителей окраин Краснодара.

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Маршрут городской электрички охватит поселки Индустриальный, Российский, Знаменский, микрорайон Новознаменский, территорию вдоль Ростовского шоссе и мегацентр «Красная площадь».

Также издание узнало, что федеральную инициативу «Мобильный город» в кубанской столице официально закрыли. Ее задачи теперь реализуют в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как писали Юга.ру, власти предложили запустить в Ростове-на-Дону монорельс. Жители выступили против и просят развивать трамваи и строить метро.

Железная дорога Общественный транспорт РЖД Строительство Транспорт

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