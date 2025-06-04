Моцарт, Вивальди, Циммер. В парке «Краснодар» пройдут концерты оркестра при свечах

Музыкальное шоу при свечах состоится в парке «Краснодар». В июне зрителей ждут два опен-эйра (12+)

Прозвучат композиции Моцарта, Вивальди, Циммера и других известных композиторов. Сольные партии на скрипке сыграет Анна Савкина.

Парк «Краснодар» анонсировал на 7 и 8 июня музыкально-световое шоу Lumisfera. В окружении 3000 свечей струнный оркестр под руководством дирижера Максима Акулова исполнит программу «Музыка под звездами».

«Приходите с теми, с кем хочется делиться прекрасным, личным и важным — и создавайте свое главное воспоминание этого лета», — приглашают организаторы.

Музыкальные шоу при свечах неизменно пользуется популярностью в Краснодарском крае. В кубанской столице концерты проходят при полных аншлагах.

Начало шоу в 20:30. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.