Краснодарский «Локо» проиграл бронзовые медали в матче с двумя овертаймами

Игрок УНИКСа Маркус Кин празднует трехочковое попадание в овертайме матча за бронзовые медали против «Локомотива-Кубань», 2 июня 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань» (автор – Фёдор Обмайкин)

Игрок УНИКСа Маркус Кин празднует трехочковое попадание в овертайме матча за бронзовые медали против «Локомотива-Кубань», 2 июня 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Локомотив-Кубань» (автор – Фёдор Обмайкин)

2 июня баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу со счетом 96:104 и завершил сезон на четвертом месте

В краснодарском «Баскет-Холле» 2 июня «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС завершили борьбу за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Гости выиграли этот матч со счетом 96:104, а серию до трех побед — 1:3. Заключительный матч получился драматичным. Еще за 14 секунд до конца основного времени казалось, что «Локо» обречен на поражение — краснодарцы отставали на 4 очка. Однако один из самых результативных игроков УНИКСа Маркус Кин с линии штрафного броска забил только одну попытку из двух, после чего защитник команды хозяев Антониус Кливленд подхватил мяч и забросил его в корзину соперника, едва перейдя центральную линию.

74:76, играть оставалось восемь секунд — и ситуация повторилась точь-в-точь. Снова Кин реализовал лишь один штрафной из двух, а Кливленд забрал подбор и вместе с сиреной забил сверхдальний бросок, сравняв счет.

В овертайме «Локомотив» в какой-то момент вышел вперед на 4 очка, но тут Кин начал реабилитироваться: самый невысокий игрок Единой лиги ВТБ (по документам — 175 см) забил два подряд трехочковых с сопротивлением, и теперь уже краснодарцам еле удалось сравнять счет на последних секундах — 90:90, матч перешел во второй овертайм.

Какое-то время «Локо» еще держался на равных, но после того, как Кин набрал еще семь очков подряд, времени и сил отыграться уже не осталось. УНИКС в пятый раз в своей истории завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. А краснодарский клуб точно повторил результат прошлого сезона: поражение 3:4 в полуфинальной серии и 1:3 — в серии за третье место. Главный тренер и по совместительству президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев анонисровал на следующий сезон «значительные переманы в составе». На данный момент известно, что Патрик Миллер, лидер команды по набранным очкам и результативным передачам, продлил контракт на два сезона. И что «Локо» выкупил у пермской «Пармы» права на центрового Ройса Хэмма, который дважды подряд становился лучшим в Единой лиге ВТБ по подборам.