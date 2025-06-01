«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ. Его доход превысил 13 млрд рублей до налогообложения

Прибыль ФК «Краснодар» за 2024 год составила более 13 млрд рублей до налогообложения

30 мая Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовые показатели клубов РПЛ за 2024 год. Прибыль ФК «Краснодар» составила более 13 млрд рублей до налогообложения и стала самой крупной среди других команд.



Операционные доходы клуба в прошлом году достигли 16,25 млрд рублей, а расходы — 7,3 млрд рублей. В 2023 году прибыль «быков» до налогообложения составляла почти 12 млрд рублей.

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Второе место занял тольяттинский «Акрон», доход которого достиг 364 млн рублей. На третьем месте — «Рубин» (217 млн рублей), на четвертом — «Зенит» (137 млн рублей). Замкнули пятерку лидеров по прибыли «Крылья Советов» с показателем 119 млн рублей. Самым убыточным клубом в 2024 году стал «Спартак», потеряв 2,6 млрд рублей. Ряд клубов также завершили год с убытком: московские «Локомотив» (1,07 млрд рублей), ЦСКА (528 млн рублей) и «Динамо» (105 млн рублей), подмосковные «Химки» (587 млн рублей), грозненский «Ахмат» (261 млн рублей), «Ростов» (261 млн рублей), «Оренбург» (56 млн рублей) и махачкалинское «Динамо» (30 млн рублей).



Напомним, что 24 мая ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа впервые принесла «быкам» чемпионский титул, за который они получили 1,25 млрд рублей призовых.