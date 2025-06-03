Аэропорт Сочи первым в России получит выделенную 5G-сеть

Международный аэропорт Сочи станет пилотной площадкой для внедрения передовой сети LTE/5G-Ready от МТС

Как сообщила пресс-служба МТС, оператор развернет в международном аэропорту Сочи сеть LTE/5G-Ready. Это первый в России проект такого масштаба — покрытие затронет весь терминал, перроны и взлетно-посадочные полосы.

Что это даст пассажирам и аэропорту? Максимально стабильную связь без помех от многочисленных абонентских устройств и Wi-Fi — даже при одновременном подключении тысяч устройств.

Автоматизацию данных при обслуживания самолетов в местах взлета, посадки и парковки.

Безопасность — изолированная сеть защитит от внешних кибератак.

Координацию служб — диспетчеры, наземные команды и экстренные службы смогут оперативнее обмениваться информацией.

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Оператор установит в аэропорту три базовые станции и выделенное ядро LTE, а также обеспечит пятилетнюю техподдержку. В МТС подчеркивают, что проект выходит за рамки просто «улучшения связи». Технология 5G-Ready позволит внедрять сервисы, которые раньше были недоступны.

«Создание выделенной технологической сети от крупнейшего оператора связи в России повысит эффективность взаимодействия между сотрудниками различных подразделений воздушной гавани юга и обеспечит безопасность производственных процессов», — отметил управляющий директор Международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.