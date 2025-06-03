Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»

Банк улучшил условия программы лояльности «Уралсиб Бонус» для клиентов, у которых нет пакетов услуг

Ежемесячную максимальную сумму, на которую начисляется кешбэк, увеличили до 300 тыс. рублей, а максимальное количество начисляемых бонусных рублей — до 3 тыс. в месяц. За покупки, совершенные в мае, бонусные рубли будут начислены 10 июня по действующим в прошлом месяце условиям.

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Базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок. Минимальный размер кешбэка по итогам месяца составляет 1 бонусный рубль.



Также участники программы могут дополнительно получить кэшбэк до 30% за покупки у партнеров без ограничений по общей сумме бонусных рублей в месяц.

Узнать условия «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка или по телефону 8-800-250-57-57.