Уралсиб улучшил условия по накопительному счету
Банк Уралсиб расширил возможности накопительного «Уралсиб счета»
«Уралсиб счет» предоставляет максимум выгоды с месяца открытия при выполнении нескольких условий.
Ключевые изменения:
- сумма покупок по карте для получения максимальной доходности стала единой для всех тарифов — 20 тыс. рублей. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с пакетами «Premium» и «Private»;
- для клиентов с пакетами «Premium» и «Private» теперь доход начисляется на любую сумму остатка на счете, вне зависимости от объема совершенных покупок.
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Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 18,5% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных операций по картам банка.
Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» — 2 млн рублей, «Premium» — 20 млн рублей, «Private» — без ограничений.
Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, карта Уралсиба «120 дней на максимум» победила в номинации «Кредитная карта года».
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