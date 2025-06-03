Уралсиб улучшил условия по накопительному счету

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб расширил возможности накопительного «Уралсиб счета»

«Уралсиб счет» предоставляет максимум выгоды с месяца открытия при выполнении нескольких условий.

Ключевые изменения:

  • сумма покупок по карте для получения максимальной доходности стала единой для всех тарифов — 20 тыс. рублей. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с пакетами «Premium» и «Private»;
  • для клиентов с пакетами «Premium» и «Private» теперь доход начисляется на любую сумму остатка на счете, вне зависимости от объема совершенных покупок.

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Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 18,5% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных операций по картам банка.

Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» — 2 млн рублей, «Premium» — 20 млн рублей, «Private» — без ограничений. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, карта Уралсиба «120 дней на максимум» победила в номинации «Кредитная карта года».

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