Уралсиб улучшил условия по накопительному счету

Банк Уралсиб расширил возможности накопительного «Уралсиб счета»

«Уралсиб счет» предоставляет максимум выгоды с месяца открытия при выполнении нескольких условий.



Ключевые изменения: сумма покупок по карте для получения максимальной доходности стала единой для всех тарифов — 20 тыс. рублей. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с пакетами «Premium» и «Private»;

для клиентов с пакетами «Premium» и «Private» теперь доход начисляется на любую сумму остатка на счете, вне зависимости от объема совершенных покупок.

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 18,5% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных операций по картам банка.



Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» — 2 млн рублей, «Premium» — 20 млн рублей, «Private» — без ограничений.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.