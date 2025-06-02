Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент может получить кешбэк до 120 тыс. рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в Уралсиб Онлайн

Поучаствовать в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Уралсиба. С 1 по 30 июня 2025 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. 

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В августе случайно выберут десять победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя — 120 тыс. рублей.

Акция проводится с 1 июня по 28 августа 2025 года (включая период вручения призов). Кешбэк поступит на дебетовые карты победителей. 

Подробнее об условиях можно узнать на странице акции.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета.

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