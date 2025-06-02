Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент может получить кешбэк до 120 тыс. рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в Уралсиб Онлайн

Поучаствовать в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Уралсиба. С 1 по 30 июня 2025 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн.

В августе случайно выберут десять победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя — 120 тыс. рублей.

Акция проводится с 1 июня по 28 августа 2025 года (включая период вручения призов). Кешбэк поступит на дебетовые карты победителей.