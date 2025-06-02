Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел». Когда ждать премьеру?

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  • Кадр из тизера к пятому сезону сериала «Очень странные дела» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из тизера к пятому сезону сериала «Очень странные дела» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети появился тизер пятого сезона сериала о необычных событиях и параллельном мире (16+)

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер пятого сезона научно-фантастического шоу «Очень странные дела». Пятый сезон станет финальным и будет состоять из восьми эпизодов.

«Очень странные дела» — проект Мэтта и Росса Дафферов, первый сезон которого вышел на экраны в 2016 году. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс в штате Индиана. Первый сезон начинается с пропажи одного из главных героев, мальчика Уилла, который оказывается в «Изнанке» — параллельном измерении. В это же время из научной лаборатории Хоукинса сбегает девочка со сверхспособностями по имени Одиннадцать и ее обнаруживают другие главные герои — школьники Майк, Дастин и Лукас.

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На протяжении четырех сезонов герои сериала спасали Хоукинс, сражались с «Изнанкой» и связанными с ней монстрами — Демогоргоном, Истязателем разума и Векной. В финале истории зрители увидят подросших героев, которым предстоят новые приключения.

В последнем сезоне все участники прошлых сюжетов вернутся к своим ролям: Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Джо Кири, Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп и другие.

Пятый сезон будет поделен на две части и финальную серию. Первая часть выйдет 26 ноября (1-4 эпизод), вторая часть 25 декабря (5-7 эпизод), финальную серию зрители увидят 31 декабря.

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