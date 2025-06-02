В ночь на 3 июня в небе над Краснодарским краем можно наблюдать парад планет. Какие объекты будут видны?

Портал Ura.news сообщил, что в ночь на 3 июня сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся почти по прямой. В параде участвуют Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Парад можно увидеть примерно с 3:30 до 4:30. Смотреть нужно в сторону востока — именно там будут восходить планеты.