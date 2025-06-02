В ночь на 3 июня в небе над Краснодарским краем можно наблюдать парад планет. Какие объекты будут видны?
В ночь на 3 июня россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет
Портал Ura.news сообщил, что в ночь на 3 июня сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся почти по прямой. В параде участвуют Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Парад можно увидеть примерно с 3:30 до 4:30. Смотреть нужно в сторону востока — именно там будут восходить планеты.
При этом в краснодарском астроклубе «Вега» уточнили, что наблюдать Уран и Нептун можно будет только в телескоп. Там добавили, что сейчас у Венеры отличная утренняя видимость, а у Юпитера и Марса — вечерняя.
«В реальности от заката до рассвета невооруженным глазом вы можете увидеть Юпитер, Марс, Сатурн и Венеру. Меркурий пока располагается близко к Солнцу, будем ловить его в конце недели», — добавили в астроклубе «Вега».
Как писали Юга.ру, в июне планету настигнут очень сильные магнитные бури — 4, 5, 6, 14, 24, 25, 26, 27 и 28 числа.