В ночь на 3 июня в небе над Краснодарским краем можно наблюдать парад планет. Какие объекты будут видны?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта freepik.com
    © Фото freepik с сайта freepik.com

В ночь на 3 июня россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет

Портал Ura.news сообщил, что в ночь на 3 июня сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся почти по прямой. В параде участвуют Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Парад можно увидеть примерно с 3:30 до 4:30. Смотреть нужно в сторону востока — именно там будут восходить планеты. 

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При этом в краснодарском астроклубе «Вега» уточнили, что наблюдать Уран и Нептун можно будет только в телескоп. Там добавили, что сейчас у Венеры отличная утренняя видимость, а у Юпитера и Марса — вечерняя.

«В реальности от заката до рассвета невооруженным глазом вы можете увидеть Юпитер, Марс, Сатурн и Венеру. Меркурий пока располагается близко к Солнцу, будем ловить его в конце недели», — добавили в астроклубе «Вега».

Как писали Юга.ру, в июне планету настигнут очень сильные магнитные бури — 4, 5, 6, 14, 24, 25, 26, 27 и 28 числа.

Космос Краснодар Наука

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В ночь на 3 июня в небе над Краснодарским краем можно наблюдать парад планет. Какие объекты будут видны?

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