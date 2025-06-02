В Краснодарском крае первый понедельник лета будет дождливым

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани начале рабочей недели. В регионе 2 июня прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 2 июня на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. Ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха днем — 26-31 °С, в юго-восточных предгорных районах — 20-25 °С, в горах — 10-15 °С. 

Краснодарский край в июне накроет сильная магнитная буря:

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, вечером 2 июня местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха днем — 22-27 °С.

В Краснодаре в понедельник, 2 июня, тоже ожидается дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше 22-24 °С.

Напомним, что синоптики прогнозируют рекордно жаркое лето на Кубани — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.

Как писали Юга.ру, Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня.

Город Краснодар Погода Черное море

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