В Краснодарском крае первый понедельник лета будет дождливым

Синоптики рассказали о погоде на Кубани начале рабочей недели. В регионе 2 июня прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 2 июня на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. Ночью и утром возможен туман.



Температура воздуха днем — 26-31 °С, в юго-восточных предгорных районах — 20-25 °С, в горах — 10-15 °С.

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На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, вечером 2 июня местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха днем — 22-27 °С.



В Краснодаре в понедельник, 2 июня, тоже ожидается дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше 22-24 °С.