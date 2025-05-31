В Краснодарском крае двухлетняя Анюта Демич нуждается в лечебном питании. Как помочь девочке?
«Русфонд» начал сбор средств девочке из станицы Ивановской Красноармейского района на лечебное питание на полгода
Первые три месяца жизни Анюта страдала желтухой. На грудном вскармливании она ела плохо, начинала кричать и не могла успокоиться. После обследования выяснилось, что у девочки непереносимость лактозы. Врач подобрал безлактозную смесь, она стала спокойнее, но появились диарея и запоры.
Позже Анюте диагностировали аллергию на белок коровьего молока, который содержится почти во всех смесях. Питание пришлось снова менять. В восемь месяцев девочка внезапно начала задыхаться, и ее госпитализировали в больницу в Краснодаре.
Обследование пищеварительной системы, проведенное под наркозом, показало хроническое воспаление слизистой оболочки пищевода и отеки. Вызывает этот процесс аллерген, попадающий извне, поэтому диета у Анюты максимально строгая. В марте консилиум врачей больницы назначил ей лечебную смесь, чтобы остановить воспаление и не допустить потерю веса.
Мама девочки Людмила Демич воспитывает дочку одна. Ей сложно самостоятельно оплатить лечебное питание. Статуса инвалида у Анюты нет, поэтому за счет бюджета смесь не предоставляется. Всего требуется 215 080 рублей.
Как помочь девочке?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Анюты Демич);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Анюты Демич. Без НДС.
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