В Краснодарском крае двухлетняя Анюта Демич нуждается в лечебном питании. Как помочь девочке?

Первые три месяца жизни Анюта страдала желтухой. На грудном вскармливании она ела плохо, начинала кричать и не могла успокоиться. После обследования выяснилось, что у девочки непереносимость лактозы. Врач подобрал безлактозную смесь, она стала спокойнее, но появились диарея и запоры.

Позже Анюте диагностировали аллергию на белок коровьего молока, который содержится почти во всех смесях. Питание пришлось снова менять. В восемь месяцев девочка внезапно начала задыхаться, и ее госпитализировали в больницу в Краснодаре.



Обследование пищеварительной системы, проведенное под наркозом, показало хроническое воспаление слизистой оболочки пищевода и отеки. Вызывает этот процесс аллерген, попадающий извне, поэтому диета у Анюты максимально строгая. В марте консилиум врачей больницы назначил ей лечебную смесь, чтобы остановить воспаление и не допустить потерю веса.



Мама девочки Людмила Демич воспитывает дочку одна. Ей сложно самостоятельно оплатить лечебное питание. Статуса инвалида у Анюты нет, поэтому за счет бюджета смесь не предоставляется. Всего требуется 215 080 рублей .



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