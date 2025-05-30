Карта Уралсиба «120 дней на максимум» победила в номинации «Кредитная карта года»

Церемония награждения победителей премии прошла 29 мая в Москве. По мнению жюри «Сравни», кредитная карта «120 дней на максимум» Уралсиба — грамотное финансовое решение, которое сочетает выгоду для клиента и инновационный подход к продукту.

Премия «Сравни» — значимая награда для финансовых, страховых и образовательных организаций РФ. Эксперты выбирают номинантов в разных категориях, учитывая уровень обслуживания клиентов и качество их продуктов и услуг. Всего в 2025 году награды премии вручили победителям в 18 номинациях.

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.