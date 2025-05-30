Карта Уралсиба «120 дней на максимум» победила в номинации «Кредитная карта года»
Карту «120 дней на максимум» Уралсиба назвали «Кредитной картой года». Победу в этой номинации продукту банка присудили эксперты премии «Сравни»
Церемония награждения победителей премии прошла 29 мая в Москве. По мнению жюри «Сравни», кредитная карта «120 дней на максимум» Уралсиба — грамотное финансовое решение, которое сочетает выгоду для клиента и инновационный подход к продукту.
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Премия «Сравни» — значимая награда для финансовых, страховых и образовательных организаций РФ. Эксперты выбирают номинантов в разных категориях, учитывая уровень обслуживания клиентов и качество их продуктов и услуг. Всего в 2025 году награды премии вручили победителям в 18 номинациях.
«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб наградили премией FINAWARD за «Финтех-проект года».
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