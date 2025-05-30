Летом загрузка отелей на курорте Красная Поляна может увеличиться на 5%

Этим летом курорт Красная Поляна прогнозирует увеличение загрузки на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Рост турпотока связан со спросом российских туристов и с растущим интересом гостей из ближневосточных стран. Увеличилось число бронирований из Омана, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ. Курорт адаптирует сервис под потребности гостей из этих стран, включая халяль-питание и варианты размещения. Среди россиян наибольший интерес проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, ЮФО, Урала и Сибири.



В преддверии пиковых летних загрузок на Красной Поляне обновили инфраструктуру. Здесь отремонтировали конструкции, реконструировали фуд-корт. Ожидается открытие SPA-зоны с новыми процедурами. Помимо этого, в аквапарке организуют занятия йогой — классические практики по утрам и на SUP-досках. Будет расширена и детская анимация.

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В отеле «Панорама» частично заменили коммуникации и полы, обновили зону приема гостей. Осенью начнется ремонт номерного фонда. Также в премиальном «Риксосе» установили новые стояки водоснабжения, заменили мрамор в ванных комнатах, обновили гостевую лобби-зону и ВИП-зону в СПА.



В «Новотеле Фит» добавили освещение в ванных, организовали новую столовую для персонала и отремонтировали уборные в амфитеатре. В отеле «Ибис Стайлс» весной частично заменили ковролин в номерах, а в «Мовенпике» обновили напольное покрытие открытой террасы. Преобразования произошли и в «Новотель Резорт и спа». В мае здесь заменили коммуникации, а осенью планируют отремонтировать фасад внутреннего дворика и установить новый водосток на балконах.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна

На курорте Красная Поляна находится комплекс апартаментов и девять отелей категории 4* и 5*. Все они расположены на двух уровнях — Поляна 540 и Поляна 960. Номерной фонд курорта — более 2,5 тыс. номеров, в которых одновременно могут расположиться 6 тыс. гостей. Практически в каждом отеле есть спа зоны и бассейны. В год курорт посещают более 1,5 млн туристов.