«От человека-собаки до Монро». Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию об искусстве 1990-х в России

Краснодарский край

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  • © Фото из архива Олега Кулика
    © Фото из архива Олега Кулика

Краснодарский искусствовед расскажет, как рушились идеалы советской эпохи и создавалось новое искусство (16+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 30 мая лекцию искусствоведа Алексея Угольникова «От человека-собаки до Монро. Искусство 90-х в России». 

Участники узнают о переломном моменте в истории страны, когда рушились идеалы советской эпохи и создавалось новое искусство.

Великий, загадочный и уникальный:

«Часть художников 1990-х осваивали доселе неизведанные территории, работая с новыми медиа и акционистскими практиками. Другие переосмысляли в постмодернистском ключе традиционные форматы картины и графического листа. Как возникла и какой была эта «третья волна» авангарда?» — отметили в Выставочном зале.

Алексей Угольников — искусствовед, преподаватель, куратор выставок, исследователь. Специализируется на изучении советского монументального искусства и архитектуры, а также на современном искусстве России. Автор цикла лекций о монументальной мозаике Краснодара и проекта-исследования «Осколки прошлого».

Лекция пройдет 30 мая в 18:00 в галерее Союза художников России по Октябрьской, 51. Вход свободный, однако необходима регистрация

Как писали Юга.ру, в новой галерее Краснодара проходит выставка Стаса Серова. Работы можно увидеть до 31 мая.

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