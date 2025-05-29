Уралсиб наградили премией FINAWARD за «Финтех-проект года»

22 мая прошла XV церемония награждения премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD. Уралсиб получил награду в номинации «Финтех-проект года»

Совместный проект, реализованный на базе решения компании «Тендертех», позволил Уралсибу автоматизировать процессы выдачи банковских гарантий: осуществлять выпуск многолотов одним пакетом, организовывать автоодобрение в чеке до 3 млн рублей, упростить размещение черновиков гарантий в Единой информационной системе и выпускать их за минуты.

Уралсиб является лидером по количеству выпущенных гарантий по 44-ФЗ: доля 20% по всем видам гарантий и 25% — по гарантиям на участие в тендерах*. Всего за 2024 год банк выпустил около 200 тыс. гарантий на сумму более 67 млрд рублей. Сегодня в линейке Уралсиба представлены те, что закрывают многие потребности бизнеса. Особой популярностью пользуются гарантии по 44-ФЗ: на участие, исполнения контракта, обеспечения обязательств. Наиболее востребованным является экспресс-гарантия Уралсиба — онлайн-продукт, позволяющий клиентам быстро получить гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит автоматически и с минимальным пакетом документов.

FINAWARD — ежегодная премия, которую с 2012 года вручают профессиональным сообществам за инновации и достижения в финансовой отрасли. Учредитель премии — журнал «Банковское обозрение». В течение года он фиксирует самые яркие внедрения в финансовом секторе, и каждую весну номинирует лучшие проекты. Победителей определяют путем закрытого голосования более ста членов экспертного совета.

* Рассчитано исходя из отчета Минфина РФ за девять месяцев 2024 года.