С 30 мая в 17 маршрутках Краснодара проезд подорожает до 55 рублей. Узнали, в каких

Мэрия Краснодара назвала автобусные маршруты, в которых повысят цены на проезд

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 30 мая в Краснодаре подорожают проезд и провоз багажа в 17 маршрутках — до 55 рублей. Это коснется автобусов, работающих по брутто-контрактам: № 19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А, 177.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, повышение тарифа — вынужденная мера. Это необходимо для того, чтобы перевести как можно больше автобусов на брутто-контракты.

Проект постановления о повышении стоимости проезда уже получил положительное заключение прокуратуры.

Напомним, что о повышении цен на проезд в маршрутках, работающих по брутто-контрактам стало известно в начале мая.