С 30 мая в 17 маршрутках Краснодара проезд подорожает до 55 рублей. Узнали, в каких
Мэрия Краснодара назвала автобусные маршруты, в которых повысят цены на проезд
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 30 мая в Краснодаре подорожают проезд и провоз багажа в 17 маршрутках — до 55 рублей.
Это коснется автобусов, работающих по брутто-контрактам: № 19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А, 177.
Проезд по карману:
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, повышение тарифа — вынужденная мера. Это необходимо для того, чтобы перевести как можно больше автобусов на брутто-контракты.
Проект постановления о повышении стоимости проезда уже получил положительное заключение прокуратуры.
Напомним, что о повышении цен на проезд в маршрутках, работающих по брутто-контрактам стало известно в начале мая.
Брутто-контракт — это договор между заказчиком (городом) и перевозчиком с оплатой по оценке транспортной работы, выраженной в пробеге или времени. По контракту перевозчики должны сдавать всю выручку муниципалитету в обмен на бюджетные выплаты. Узнать подробности о таких контрактах можно в материале Юга.ру.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара не планирует поднимать цены на проезд в трамваях и троллейбусах «в ближайшем будущем».