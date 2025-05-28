В горах Сочи космонавт Антон Шкаплеров открыл арт-инсталляцию «Источник энергии»

28 мая на курорте «Роза Хутор» прошла церемония открытия интерактивной арт-инсталляции «Источник энергии»

В прошлом году курорт «Роза Хутор» создал на высоте 2320 метров над уровнем моря парково-ландшафтную зону. Недавно там завершилась реновация обзорной площадки на Роза Пик.



В честь этого на высоте установили архитектурную форму «Источник энергии». 28 мая ее открыл герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

«Источник энергии» — это конструкция высотой более 3,5 метров, которая позволяет гостям прикоснуться к энергии Кавказских гор. Специальные сенсоры реагируют на прикосновения и создают световые и звуковые эффекты.



Антон Шкаплеров совершил четыре полета к Международной космической станции, в ходе которых три раза выходил в открытый космос — на 21 час 39 минут. Во время мероприятия на Роза Пик он рассказал о своем опыте и ощущениях.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Теперь каждый сможет подойти и прислонить руки на специальную панель, после чего раздастся сигнал, означающий, что камень впитал энергию и готов ее передать следующему человеку. С обратной стороны, гость может эту энергию получить. Таким образом будет происходить обмен энергией и положительными эмоциями. Именно такие чувства, как мне кажется, должны испытывать люди на высоте 2320 метров над уровнем моря, среди гор и неба», — поделился космонавт после церемонии открытия арт-инсталляции.