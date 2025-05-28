Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета

Банк Уралсиб запустил акцию «Эквайринг за 0%» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Участники акции «Эквайринг за 0%» Уралсиба могут подключить бесплатный торговый эквайринг на четыре месяца (включая месяц подключения) для оборотов до 300 тыс. рублей включительно.



Предложение доступно для новых и действующих клиентов банка, не имевших оборотов три месяца.

При достижении оборота более 300 тыс. рублей в месяц ставка эквайринга автоматически устанавливается в размере 2,1% до конца текущего месяца. Нулевая ставка возобновляется с начала следующего месяца в период проведения акции.



Предложение действует с 26 мая по 31 августа 2025 года включительно. По завершении акции процессинговая плата устанавливается согласно тарифам банка.

Узнать подробности об условиях акции «Эквайринг за 0%» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.