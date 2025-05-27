Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием на год

Поучаствовать в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». 

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Первые 12 месяцев обслуживание по пакету для них будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет клиента.   

Акция действует с 26 мая до 30 сентября 2025 года включительно.

Узнать подробности об акции «Удобный момент» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — те, кто не имеет действующих расчетных счетов в Уралсибе в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Удобный момент».

Как писали Юга.ру, ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке.

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