Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием на год

Поучаствовать в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный».

Первые 12 месяцев обслуживание по пакету для них будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет клиента.

Акция действует с 26 мая до 30 сентября 2025 года включительно.